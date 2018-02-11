Bombeiros encontram corpo de jovem que desapareceu após mergulhar em lago

Fátima do Sul
Anderson Silva, de 23 anos, foi nadar com os amigos quando se afogou
O corpo do jovem Anderson Afonso Silva, de 23 anos, que se afogou em um dos lagos da Orla do Rio Dourados, em Fátima do Sul foi encontrado na manhã deste domingo (11).
Afonso havia desaparecido na tarde de ontem após mergulhar com o irmão e outros dois amigos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e as buscas se estenderam até por volta das 21h.
Os militares retomaram os trabalhos na manhã de hoje e, depois de 30 minutos,conseguiram localizar o corpo de Afonso.
O jovem morava em Rio Brilhante e tinha ido até Fátima do Sul para passar o Carnaval.
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