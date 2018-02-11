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Corguinho

Bombeiros reforçam buscas a jovem que desapareceu no Rio Aquidauana

Houve registro do caso junto a Polícia Civil e Militar na tarde de sábado (10)

Renan Nucci

Publicado em 11/02/2018 às 08:47

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Equipe do Corpo de Bombeiros reforça, nesta domingo (11), buscas a jovem de 26 anos que desapareceu no Rio Aquidauana em Corguinho, a 88 quilômetros de Campo Grande. Houve registro do caso junto a Polícia Civil e Militar na tarde de sábado (10).

Familiares do rapaz, que não teve o nome revelado, nadavam no rio em trecho próximo ao Loteamento Poção do Jaú. Ele teria erguido os braços pedindo socorro, antes de afundar. Um tio dele tentou localizá-lo, mas não teve sucesso. Grupo realizou buscas nas margens.

Neste domingo, por volta das 5h, Bombeiros se deslocaram da Capital para Corguinho a fim de reforçar o trabalho de localização do jovem. 

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