Movimento é intenso nas rodovias do Estado e câmeras auxiliam trabalho da PRF

O movimento nas rodovias de Mato Grosso do Sul deve ser intenso neste fim de semana de Carnaval. Só neste sábado, mais de 27 mil veículos devem passar pela BR-163, segundo estimativa da concessionária que administra a rodovia, a CCR MSVia. Para ajudar no combate as infrações de trânsito e evitar possíveis acidentes, câmeras de monitoramento auxiliam o trabalho da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na identificação de infratores.

Conforme a CCR, ss períodos de maior fluxo foram o fim da manhã, entre 10h e 11h, e a parte da tarde, onde desde às 14h é esperada uma média de 3,8 mil veículos por hora. Por conta da movimentação, motoristas devem estar atentos ao tráfego e respeitar as leis de trânsito.

“Esta é uma das épocas do ano onde o fluxo aumenta e também, infelizmente, a imprudência. Portanto, é preciso intensificar as ações de forma que o usuário perceba a importância de respeitar as leis e, por meio da parceria com a PRF, expandir também o raio de alcance dos motoristas”, explicou o coordenador de interação com o cliente da região centro da BR-163, Ademir Pereira.

As ações a que se refere Pereira são realizadas com objetivo principal de combater a combinação álcool e direção. Entre as ações, está o monitoramento em tempo real da rodovia, através de câmeras de monitoramento instaladas ao longo da rodovia, que são acompanhadas 24 horas para dar mais agilidade no atendimento as ocorrências.

As câmeras também auxiliam a combater infrações, uma vez que monitoram ações como ultrapassagens em locais proibidos, excessso de velocidade, entre outros, e ajudam na identificação dos motoristas.

Como forma de conscientização, há distribuição de folhetos educativos e bafômetros descartáveis para conscientizar motoristas sobre o risco de beber e dirigir.

Além deste fim de semana, tráfego também deve ser intenso no retorno do Carnavao, na terça-feira (13). Para este dia, aproximadamente 49 mil veículos passarão pela BR-163, sendo o período de maior movimento o horário entre 16h e 17h.

Motoristas de veículos que transportam cargas especiais devem ficar atentos as restrições do tráfego para este tipo de veículo, que é das 6h e 12h no sábado e quarta-feira, e das 16h às 22h na terça-feira.