Adolescente é esfaqueado em festa de Carnaval e morre no hospital

Um adolescente de 17 anos morreu depois ser esfaqueado na madrugada desta segunda-feira (12) enquanto pulava Carnaval, em Corumbá. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Por volta das 5h30, os bombeiros foram acionados para irem até a Praça Generoso Ponce, onde um jovem tinha sido ferido. Quando chegaram ao local, o garoto estava recebendo os primeiros socorros da equipe do Samu. Ele estava inconsciente e foi levado para o hospital municipal, onde morreu.

Ainda não há informações sobre os suspeitos ou a motivação do crime.