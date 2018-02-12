Adolescente é esfaqueado em festa de Carnaval e morre no hospital

17 anos
Ainda não há informações sobre os suspeitos ou a motivação do crime
Um adolescente de 17 anos morreu depois ser esfaqueado na madrugada desta segunda-feira (12) enquanto pulava Carnaval, em Corumbá. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.
Por volta das 5h30, os bombeiros foram acionados para irem até a Praça Generoso Ponce, onde um jovem tinha sido ferido. Quando chegaram ao local, o garoto estava recebendo os primeiros socorros da equipe do Samu. Ele estava inconsciente e foi levado para o hospital municipal, onde morreu.
Ainda não há informações sobre os suspeitos ou a motivação do crime.
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