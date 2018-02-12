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De espingarda a fuzil alemão, PM apreende 11 armas em Aquidauana

Armamento estava em posse de autores de furto

Renan Nucci

Publicado em 12/02/2018 às 16:14

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Equipes da Rotai e da Getam da Polícia Militar de Aquidauana apreenderam  ontem 11 armas de fogo, entre espingardas, carabinas e um fuzil alemão. O armamento foi encontrado em uma casa no Bairro Serraria, onde estava guardado a pedido de Adriano Costa Moraes, 30 anos, interno do regime semiaberto do município. Ele e mais dois comparsas, identificados como Joelson Mendes Gonçalves, 33 anos, e Eugênio Mendes Romeiros Júnior, 46, tio de Adriano, acabaram presos.

Segundo a PM, o setor de inteligência apurava o furto de um anel de prata com dois corações vazados, uma pedra azul, um anel corrente, uma corrente dourada, um pingente em forma de cruz pequena, um cobertor marrom e duas espingardas de pressão, quando descobriu que um dos  autores seria Adriano que teria usado moto Bros.

Os PMs foram para o estabelecimento penal e, durante rondas nas imediações, encontraram ele e o Joelson. Questionados sobre o crime, confessaram que as armas estariam na casa de Eugênio. No endereço, o proprietário permitiu entrada e disse que havia recebido os produtos a pedido do sobrinho. 

Ele disse ainda não saber do que se tratava e nem qual a finalidade, mas apontou que tudo estava amarrado em um cobertor, sob a cama. Foram apreendidos um fuzil alemão, três espingardas calibre 22, uma carabina Rossi, dois Fuchoque calibre 36, uma carabina de pressão, e uma espingarda calibre 32, entre outras.

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