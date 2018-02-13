Acadêmico de medicina morre após ser atropelado em saída de casa de show

O estudante de medicina Sávio Silva Bonatto Souza, de 21 anos, morreu na madruga desta terça-feira (13) após ser atropelado em Naviraí - a 366 quilômetros de Campo Grande. Ele atravessava uma das avenidas da cidade quando foi atingido por uma Saveiro, em alta velocidade. O condutor, abandonou a picape e fugiu sem prestar socorro.

Conforme o boletim de ocorrência o acidente aconteceu por volta das 4 horas, em frente a casa de shows Arena Beer, na Avenida Campo Grande. Testemunhas narraram que Sávio Silva atravessava a rua com um grupo de pessoas quando foi atingido pelo veículo, que estava em alta velocidade.

No local, segundo a polícia, várias pessoas presenciaram o atropelamento e relataram que o motorista só parou metros depois de atingir Sávio, saiu do veículo e fugiu a pé. Revoltados, frequentadores da casa de shows tombaram e tentaram atear fogo na picape, mas foram impedidos pela polícia.

Em vários depoimentos, as testemunhas afirmaram ter visto o condutor da Saveiro dirigindo em alta velocidade e até perdendo o controle da direção em um trevo da região. No local, a perícia não encontrou marcas de frenagem no asfalto.

Na picape foram encontrados documentos pessoais do motorista e também do veículo, em nome de Adilson Pereira de Souza Júnior, de 18 anos. O rapaz não teria CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e não foi localizado pela polícia, mas avisou, por meio de um advogado, que se apresentaria na delegacia.

Sávio cursava medicina na Universidade UPAP, em Pedro Juan Caballero. O caso é investigado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado por falta de habilitação e omissão de socorro.