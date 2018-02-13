Jovem é golpeada com canivete em festa de carnaval

Policial
O autor é o ex-namorado da vítima
Uma jovem de 25 anos sofreu uma tentativa de feminicídio na madrugada desta terça-feira (13), em Mundo Novo.
Conforme o registro policial, a polícia fazia rondas em uma festa de carnaval quando a vítima chegou correndo denunciando que havia sido golpeada por um canivete em seu pescoço.
Com a ajuda dos foliões, a Polícia chegou até os autores, se tratava de uma mulher de 27 anos e um homem de 47.
A vítima foi encaminhada para um hospital, e lá afirmou que o autor dos golpes era seu ex-namorado e a jovem que a agrediu com chutes e socos é a atual namorada do ex.
Os autores foram encaminhados para a delegacia e a vítima ficou em observação na unidade de saúde.
O caso foi registrado como tentativa de feminicídio.
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