Jovem é golpeada com canivete em festa de carnaval

Uma jovem de 25 anos sofreu uma tentativa de feminicídio na madrugada desta terça-feira (13), em Mundo Novo.

Conforme o registro policial, a polícia fazia rondas em uma festa de carnaval quando a vítima chegou correndo denunciando que havia sido golpeada por um canivete em seu pescoço.

Com a ajuda dos foliões, a Polícia chegou até os autores, se tratava de uma mulher de 27 anos e um homem de 47.

A vítima foi encaminhada para um hospital, e lá afirmou que o autor dos golpes era seu ex-namorado e a jovem que a agrediu com chutes e socos é a atual namorada do ex.

Os autores foram encaminhados para a delegacia e a vítima ficou em observação na unidade de saúde.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio.