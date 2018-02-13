Operação conjunta apreende sete mil munições de uso restrito que saíram do MS

Tráfico de armas
Dois homens, um paulista e outro sul-mato-grossense, foram presos
Ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) da Polícia Civil do Rio de Janeiro culminou na prisão de dois homens, ambos de 24 anos, que transportavam sete mil munições de uso restrito. A carga saiu de Mato Grosso do Sul com destino à capital Fluminense, onde fortaleceria o arsenal do crime organizado que age no controle do tráfico.
O flagrante ocorreu domingo, na região da BR-116, em Itatiaia (RJ). Durante fiscalização, os policiais abordaram Fiat Uno ocupado pelo paulista Ronei Daniel Alves e pelo sul-mato-grossense Vinicius Soares da Silva. No veículo havia o carregamento de munições nos calibres 9 milímetros e .40.
Questionados, disseram que foram contratados para entregar o material no Rio de Janeiro. Eles foram presos em flagrante e encaminhados para a sede da Desarme.
Recentemente, em outra ação integrada, militar foi preso em flagrante transportando 19 fuzis, 41 pistolas, grande quantidade de munições e 54 tabletes de pasta base de cocaína na região.
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