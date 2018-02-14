Homem tenta matar outro com facão por causa de horas trabalhadas

Aquidauana
O acordo seria de que o autor receberia conforme quantidade de horas de serviço
Desentendimento envolvendo horas trabalhadas virou caso de polícia nesta quarta-feira, no Jardim Planalto, em Aquidauana. Um homem de 51 anos avançou com um facão contra outro de 30 anos, por conta do desacerto trabalhista.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima teria contratado o autor para trabalhar como operador de máquina durante uma semana, no assentamento Monjolinho. O acordo seria de que o autor receberia conforme quantidade de horas de serviço.
Entretanto, hoje pela manhã, durante acerto, a vítima percebeu que as horas anotadas eram muitas e não condiziam com o trabalho feito. Neste momento, o autor se descontrolou e avançou contra a vítima que conseguiu escapar e registrou boletim de ocorrência por receber ameaça de morte.
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