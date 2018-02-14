No carnaval, PM prende traficantes, apreende veículos e leva 22 para a delegacia

Nos últimos cinco dias, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul desencadeou em todo o Estado uma grande operação chamada Operação Carnaval 2018. O 7º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Aquidauana, tendo sob responsabilidade também os municípios de Anastácio, Miranda, Dois Irmãos do Buriti e seus respectivos distritos, empregou todo o efetivo, inclusive do administrativo, para reforçar o policiamento garantindo a ordem e a tranquilidade aos foliões.

Dentro do que foi planejado, os militares intensificaram as atividades de policiamento preventivo contra a prática de atos ilícitos, com diversas ações, tais como: abordagens, blitz, apreensão de drogas, captura de criminosos e sobretudo o policiamento ostensivo e preventivo. Em toda a região do 7º Batalhão, os resultados foram satisfatórios, pois garantiram a tranquilidade aos foliões.

A operação, que contou com a coordenação geral do Comandante tenente-coronel Praeiro, empregou 36 viaturas e 178 policias militares que, ao longo da operação, redobraram a atenção e massificaram as atividades policiais militares nos locais com grande concentração de pessoas, principalmente nas regiões onde a população curtiu o carnaval.

Cerca de 155 pessoas foram abordadas e checadas, centenas de veículos foram vistoriados a fim de verificar-se pendências ou irregularidades que impedissem a utilização dos mesmos nas vias públicas. As abordagens resultaram na condução de 22 pessoas às Delegacias de Polícia locais pela prática de ilícitos ou contravenções penais.

Cinco autos de infrações de trânsito foram lavrados e quatro veículos removidos aos pátios dos órgãos executivos estaduais de trânsito, por estarem em desacordo com a legislação vigente. Drogas (maconha e cocaína) também foram apreendidas e traficantes presos. Dois foragidos da justiça foram recapturados e entregues às autoridades competentes e 11 armas de fogo foram retiradas de circulação em nossas cidades.