Quadrilha que roubou veículo de idosos é presa

Quadrilha que assaltou casal de idosos a mando de facção criminosa na madrugada de domingo (11) foi desarticulada em Dourados. A desarticulação aconteceu após um dos integrantes ser preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-463, Posto Capey, em Ponta Porã.

Armando Guilherme da Silva, 25, o ‘magrão’, disse ter sido contatado por pessoa identificada como ‘Véio’, preso na PED (Penitenciária Estadual de Dourados). Ele tentava levar a Ford Ranger tomada no roubo até o Paraguai, onde repassaria o veículo por R$ 25 mil.

De acordo com o site Dourados News, após sua prisão, ele confessou ter participado do crime e alegou ter chamado outros membros para executar a ação.

Policiais civis do 1º Distrito Policial iniciaram as investigações e chegaram até Mônica Côrrea do Nascimento, 25, moradora do Parque do Lago, Alexsander dos Santos Rojas, 32, residente no Jardim Tropical e Alison Henrique da Paixão, 26, morador no Jardim Água Boa.

O grupo acabou preso com o auxílio da GMD (Guarda Municipal de Dourados) e encaminhado ao 1º Distrito Policial, onde foram autuados pelo assalto e formação de quadrilha.