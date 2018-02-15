Comerciante é morto durante roubo de malote em Sidrolândia

Nesta tarde (15), o comerciante Paulo Buchanelli, 47 anos, foi morto durante roubo de malote ao ir a uma agência do Banco do Brasil no município de Sidrolândia. Segundo a Rede de Rádio J FM, os autores estavam em uma moto CG Honda Vermelha.

Proprietário de uma lanchonete denominada Ajuricaba, Paulo foi socorrido, mas não resistiu ao ser atingido por disparos no peito. Policiais fazem buscas pelos criminisos e há informções de que a dupla tenha seguido em direção à região de Dois Irmãos do Buriti.