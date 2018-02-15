Comerciante é morto durante roubo de malote em Sidrolândia

Violência
Há informações de que os autores tenham fugido para a região de Dois Irmãos do Buriti
Nesta tarde (15), o comerciante Paulo Buchanelli, 47 anos, foi morto durante roubo de malote ao ir a uma agência do Banco do Brasil no município de Sidrolândia. Segundo a Rede de Rádio J FM, os autores estavam em uma moto CG Honda Vermelha.
Proprietário de uma lanchonete denominada Ajuricaba, Paulo foi socorrido, mas não resistiu ao ser atingido por disparos no peito. Policiais fazem buscas pelos criminisos e há informções de que a dupla tenha seguido em direção à região de Dois Irmãos do Buriti.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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