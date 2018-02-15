Dupla em moto preta rouba celular na Rua Giovani Toscano de Brito

Aquidauana
Vítima usava aparelho para falar com a irmã quando foi surpreendida
Mulher de 43 anos teve o aparelho de telefone celular roubado na noite de ontem, no Bairro Dona Nenê, em Aquidauana. A vítima seguia pela Rua Giovani Toscano de Brito falando ao celular com a irmã, quando foi surpreendida pelos autores de moto.
O passageiro do veículo sacou arma de fogo e pediu o aparelho, mediante grave ameaça. Sem chances de reagir, a mulher obedeceu. Segundo ela, a arma parecia um revólver, e o passageiro usava capuz. A moto dos criminosos era preta.
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Eleições 2026
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Adoção responsável
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS