Dupla em moto preta rouba celular na Rua Giovani Toscano de Brito

Mulher de 43 anos teve o aparelho de telefone celular roubado na noite de ontem, no Bairro Dona Nenê, em Aquidauana. A vítima seguia pela Rua Giovani Toscano de Brito falando ao celular com a irmã, quando foi surpreendida pelos autores de moto.

O passageiro do veículo sacou arma de fogo e pediu o aparelho, mediante grave ameaça. Sem chances de reagir, a mulher obedeceu. Segundo ela, a arma parecia um revólver, e o passageiro usava capuz. A moto dos criminosos era preta.