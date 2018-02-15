Homem não aceita o fim do relacionamento e ateia fogo na própria casa

Um homem de 40 anos colocou fogo na própria residência na madrugada desta quinta-feira (15), em Três Lagoas.

Conforme informações do site JP News, o homem não aceitava o fim do relacionamento com a mulher e decidiu colocar fogo na casa e afirmado que iria se matar. O fogo começou por volta das 2h30 e foi contido cerca de uma hora depois.

Um quarto da casa foi totalmente destruído e só não avançou por todo o imóvel devido a uma ação rápida da Polícia Militar, que retirou móveis e pertences da família.

Ele estava sozinho na casa na hora do incidente, não ficou ferido e foi levado preso pela Polícia Militar à Delegacia de Polícia Civil.