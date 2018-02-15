Mulher de 32 anos morre ao ser arremessada para fora de camionete na MS-145

Acidente
Vítima assumiria a vaga de Professora de Inglês em um concurso público
Após ir ao distrito de Presidente Castelo, onde os pais residem, e seguir para Dourados onde assumiria a vaga de professora de inglês em um concurso público, Juliana Franciele Fernandes dos Anjos, 32 anos, morreu às 11 horas desta quinta-feira (15), ao capotar uma caminhonete S-10 no quilômetro 2 da MS-145, na saída para o Distrito de Ipezal, de Deodápolis.
Segundo MS News, a vítima foi arremessada para fora do veículo e morreu no local.A Polícia Militar e a Perícia Criminal estiveram no local do acidente e não existiam marcas de frenagem, o caso ainda está sendo investigado. Juliana residia em Naviraí.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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