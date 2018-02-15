Usuário vai comprar drogas e apanha por dever dono da ‘boca’

Policial
Um homem de 38 anos, viciado em pasta base, foi agredido com um facão pelo dono da boca de fumo onde comprava a droga na rua 8, bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana.
De acordo com o registro policial, o usuário foi agredido por não ter quitado as dívidas das drogas que consumiu anteriormente. O dono da boca, um homem de 35 anos, se recusou a vender.
A vítima acionou a polícia e os militares se deslocaram até a residência onde funciona a “boca”, ao chegar, fizeram uma busca no interior do local para encontrar o facão usado na agressão e não encontraram.
A guarnição encontrou uma porção de maconha escondida em um isopor, diante disso, o dono da residência foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. No momento em que estavam na delegacia, a vítima fugiu do local, tomando rumo ignorado.
O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.
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