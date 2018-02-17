Investigado por estupro, homem é preso com arma e munições em fazenda

Anastácio
Flagrante feito por policiais civis ocorreu ontem
Investigado por estupro de vulnerável, homem de 48 anos foi preso pela Polícia Civil ontem, por posse irregular de arma de fogo de uso restrito. O autor guardava em casa, em uma fazenda na região do retiro São Valentim, em Anastácio, uma espingarda calibre 32 com munições.
Segundo boletim de ocorrência, os policiais estavam no local apurando denúncia de violência sexual e descobriram que o homem mantinha o armamento na residência. Questionado sobre os direitos de posse, o homem negou ter a documentação, motivo pelo qual foi preso.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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