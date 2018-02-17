Investigado por estupro, homem é preso com arma e munições em fazenda

Investigado por estupro de vulnerável, homem de 48 anos foi preso pela Polícia Civil ontem, por posse irregular de arma de fogo de uso restrito. O autor guardava em casa, em uma fazenda na região do retiro São Valentim, em Anastácio, uma espingarda calibre 32 com munições.

Segundo boletim de ocorrência, os policiais estavam no local apurando denúncia de violência sexual e descobriram que o homem mantinha o armamento na residência. Questionado sobre os direitos de posse, o homem negou ter a documentação, motivo pelo qual foi preso.