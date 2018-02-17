PRF recupera em Miranda veículo de casal sequestrado na Capital

Na tarde deste sábado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou o veículo VW Voyage que foi roubado de um casal que teria sido sequestrado em Campo Grande, na noite de ontem. As vítimas, identificadas como Maria Eduarda Façanho Leão, de 21, anos, e Eduardo Marques Rocha, 26, foram sequestradas no bairro Amambai e liberadas pela manhã.

O carro tinha registro de roubo, crime ocorrido mediante restrição de liberdade do casal. Ele foi encontrado pelos PRFs no trecho que dá acesso à fronteira com a Bolívia, e estava com a chave na ignição. Aparentemente foi abandonado em razão de pane elétrica.

Policiais fazem buscas na região e até o momento o suspeito que conduzia o carro roubado não foi encontrado. O veículo foi encaminhado para a Polícia Civil em Miranda, deverá passar por perícia e ser devolvido ao proprietário.