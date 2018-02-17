Suspeito de matar comerciante é preso em Bonito após ser baleado

Wellesom Sanches Fragoso, de 21 anos, também conhecido como "Pipoca", suspeito de envolvimento no latrocínio - roubo seguido de morte - do comerciante Paulo César Buchanelli, de 47 anos, foi preso nesta tarde em Bonito, depois de ser baleado. O crime havia acontecido na quinta-feira, enquanto a vítima seguia para depositar malote com R$ 60 mil, em Sidrolândia.

Segundo informações da Rádio Jota FM, ao ser flagrado pela Polícia Militar a caminho da rodoviária, Pipoca resistiu à prisão e foi baleado no braço. Ele assumiu deve ser transferido para Sidrolândia, para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil tenta identificar e localizar o comparsa dele.

Buchanelli chegava à agência bancária localizada na Rua Rio Grande do Norte, por volta das 14h50 de quinta-feira, quando foi surpreendido pelos dois homens, que estavam em uma motocicleta vermelha. O comerciante não reagiu e entregou o malote com dinheiro que seria depositado no banco, mas mesmo assim foi baleado no tórax. Em seguida o grupo fugiu.