Cadela pit bull é morta com golpes de facão por vendedor ambulante

A Polícia Civil investiga vendedor ambulante de 47 anos que, no início da noite de ontem, matou uma cadela da raça pit bull com golpes de facão em Campo Grande. Segundo testemunhas, o animal estava ferido, acuado e não tinha condições de se defender. Os fatos ocorreram na frente dos filhos pequenos do autor. De acordo com a Polícia Militar, as crianças ficaram abaladas.

O caso foi denunciado por um rapaz de 26 anos, representante comercial, que havia vendido o cão para o agressor, que vive no Jardim TV Morena. O rapaz, morador nas imediações, mantinha laços afetivos com o cão e sempre o visitava. Ontem, ao chegar na casa do ambulante, o flagrou atacando o animal de forma violenta e cruel.

O rapaz tentou impedi-lo, mas foi ameaçado de morte, oportunidade em que acionou a PM. Antes da chegada dos policiais, o autor fugiu. O animal foi resgatado com autorização da esposa do morador e levado para atendimento veterinário. Depois de duas horas de cirurgia, a cadela não resistiu e morreu depois da terceira parada cardíaca. O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil e o homem, que ainda não se apresentou, foi autuado.

Uma equipe de Policiais Militares Ambientais de Campo Grande foi acionada para efetuar o auto de infração administrativo (multa ambiental). Foi lavrado auto de infração administrativa e aplicada multa de R$ 3 mil contra o infrator. A esposa foi notificada da autuação, pois o autuado ainda não foi localizado.



