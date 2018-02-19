Caminhão com cigarro contrabandeado do Paraguai capota em Miranda e motorista morre

Trânsito
Acidente ocorreu por volta das 9 horas desta manhã, na rodovia MS-339
Marcelo Muniz Venceguerra, de 36 anos, morreu em acidente de trânsito ocorrido na manhã desta segunda-feira. Ele conduzia um caminhão carregado com cigarros contrabandeados que capotou na rodovia MS-339, em Miranda.
A suspeita é de que ele tenha perdido o controle da direção do veículo ao se aproximar de uma barreira policial. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão saiu da pista, capotou e parou com a rodas para cima.
Conforme apurado, a vítima foi arremessada para fora do veículo e morreu no local. O acidente foi registrado por volta das 9 horas, deixando toda a carga de cigarros paraguaios espalhada pela pista. A perícia foi acionada e a Polícia Civil vai investigar o caso.
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