Jovem de Anastácio é presa em Dois Irmãos com drogas na genitália

Uma jovem de 24 anos moradora de Anastácio foi presa no presídio de Dois Irmãos do Buriti ao tentar entrar com maconha na unidade prisional no domingo (18).

Ela faria visita ao namorado que está preso, quando uma agente penitenciária suspeitou do comportamento da jovem e a conduziu para uma revista íntima e localizaram 150 gramas de maconha introduzidas na genitália da autora.

Ela foi presa em flagrante e encaminhada para a Delegacia de Polícia da cidade. O caso foi registrado como tráfico de drogas.