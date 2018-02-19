Jovem de Anastácio é presa em Dois Irmãos com drogas na genitália

Policial
Ela tentou entrar com maconha no presídio da cidade
Uma jovem de 24 anos moradora de Anastácio foi presa no presídio de Dois Irmãos do Buriti ao tentar entrar com maconha na unidade prisional no domingo (18).
Ela faria visita ao namorado que está preso, quando uma agente penitenciária suspeitou do comportamento da jovem e a conduziu para uma revista íntima e localizaram 150 gramas de maconha introduzidas na genitália da autora.
Ela foi presa em flagrante e encaminhada para a Delegacia de Polícia da cidade. O caso foi registrado como tráfico de drogas.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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