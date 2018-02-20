Polícia Militar inicia avaliação de Procedimentos Operacionais Padrão

Segurança
As comissões operacionais são presididas por um oficial do último posto, auxiliado por oficiais de outras patentes e praças
Teve início na tarde de ontem (19) a apresentação preliminar dos trabalhos desenvolvidos pelas 26 (vinte e seis) comissões designadas para otimizar os Procedimentos Operacionais Padrão – POP, que norteiam o trabalho prático da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.
No total serão reavaliados 76 (setenta e seis) POPs, que versam sobre os mais diversos temas dentro da atividade policial. As comissões são presididas por um oficial do último posto, auxiliado por oficiais de outras patentes e praças.
O objetivo do Comando Geral da Corporação, que trabalha em consonância com o Estado Maior-Geral, é padronizar a atuação policial em todo o estado, atualizando procedimentos e aprimorando o atendimento à população.
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