Polícia Militar inicia avaliação de Procedimentos Operacionais Padrão

Teve início na tarde de ontem (19) a apresentação preliminar dos trabalhos desenvolvidos pelas 26 (vinte e seis) comissões designadas para otimizar os Procedimentos Operacionais Padrão – POP, que norteiam o trabalho prático da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

No total serão reavaliados 76 (setenta e seis) POPs, que versam sobre os mais diversos temas dentro da atividade policial. As comissões são presididas por um oficial do último posto, auxiliado por oficiais de outras patentes e praças.

O objetivo do Comando Geral da Corporação, que trabalha em consonância com o Estado Maior-Geral, é padronizar a atuação policial em todo o estado, atualizando procedimentos e aprimorando o atendimento à população.