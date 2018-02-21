Jovem é presa por pilotar moto sem CNH e se envolver em acidente em Anastácio

A Polícia Militar de Anastácio prendeu no início desta tarde, no Bairro João de Barro, uma jovem de 19 anos que pilotava moto sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ela se envolveu em acidente de trânsito com outra moto, na Rua Moisés Flores Nogueira. Ninguém se feriu com gravidade.

Segundo a PM, ela seguia com a moto YBR do irmão, de 29 anos, para pagar contas na cidade, quando houve colisão frontal com uma Titan conduzida por um homem de 37 anos. As vítimas tiveram escoriações e os veículos vários danos materiais.

A polícia foi acionada e constatou que a jovem não tinha autorização para pilotar. Além disso, a moto estava com documentação atrasada. Ela foi detida e levada para a Polícia Civil de Anastácio. A moto não pôde ser recolhida, já que não havia como levar para o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em razão da enchente. O irmão dela vai responder por ceder o veículo a pessoa não habilitada. A outra moto estava com a documentação em dia.

