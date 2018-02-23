Briga entre vizinhos ocasionou assassinato no bairro Nova Aquidauana

O assassinato de S. C. acontecido na noite de quinta-feira (22), no bairro Nova Aquidauana foi resultado de um desentendimento com o autor J.C. F., no último dia 14 de fevereiro.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o autor dos disparos teria ido na casa da vítima buscar entorpecentes e como o dono da casa não tinha, deram início a uma discussão. No relato foi informado que a vítima teria investido contra o autor com facão desferindo golpes e o ameaçado de morte.

DESFECHO

O autor arquitetou uma emboscada junto com o irmão A. B. F e outro colega que se colocaram de tocaia em um trieiro que dá acesso à casa da vítima. Quando viram uma pessoa saindo da residência atiraram com espingarda cartucheira e acertaram M. M. que está hospitalizado no Hospital Regional de Aquidauana.

Na ocasião, o corpo de bombeiros e a polícia militar foram acionados e encaminharam o ferido para receber atendimento médico.

Neste intervalo o autor que tinha fugido para a área de um córrego localizado na região voltou para casa e a vítima foi tirar satisfações, tentando ainda, atear fogo na moradia.

Diante disso, o dono da casa matou a vítima com tiros de espingarda e fugiu tomando rumo ignorado. A Polícia Civil investiga o caso em busca de prender o assassino.