Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 20:10

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Briga entre vizinhos ocasionou assassinato no bairro Nova Aquidauana

Autor chamou irmão e amigo para fazer emboscada e matar o vizinho

Aline de Oliveira Silva - DRT 044/MS

Publicado em 23/02/2018 às 12:45

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O assassinato de S. C. acontecido na noite de quinta-feira (22), no bairro Nova Aquidauana foi resultado de um desentendimento com o autor J.C. F., no último dia 14 de fevereiro.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o autor dos disparos teria ido na casa da vítima buscar entorpecentes e como o dono da casa não tinha, deram início a uma discussão. No relato foi informado que a vítima teria investido contra o autor com facão desferindo golpes e o ameaçado de morte.

DESFECHO

O autor arquitetou uma emboscada junto com o irmão A. B. F e outro colega que se colocaram de tocaia em um trieiro que dá acesso à casa da vítima. Quando viram uma pessoa saindo da residência atiraram com espingarda cartucheira e acertaram M. M. que está hospitalizado no Hospital Regional de Aquidauana.

Na ocasião, o corpo de bombeiros e a polícia militar foram acionados e encaminharam o ferido para receber atendimento médico.

Neste intervalo o autor que tinha fugido para a área de um córrego localizado na região voltou para casa e a vítima foi tirar satisfações, tentando ainda, atear fogo na moradia.

Diante disso, o dono da casa matou a vítima com tiros de espingarda e fugiu tomando rumo ignorado. A Polícia Civil investiga o caso em busca de prender o assassino.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo