Exército treina para enfrentar crime organizado na fronteira

Nesta semana, nas dependências do 17º Batalhão de Fronteira, foi realizada a Instrução de Nivelamento com Órgãos de Segurança Pública, sob coordenação da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira, com objetivo de nivelar conhecimentos sobre técnicas, táticas e procedimentos empregados nas Operações de Controle de Faixa de Fronteira, no âmbito da Guarnição de Corumbá e aumentar a interação com os profissionais dos Órgãos de Segurança Pública que atuam com a Brigada nas Operações Interagências.

As instruções teóricas e práticas foram conduzidas pela Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, a atividade foi direcionada para oficias, subtenentes e sargentos que oportunamente deverão repassar os conhecimentos ás frações empregadas nas operações.