PF prende mulher com cocaína no Aeroporto Internacional de Corumbá

Tráfico
Droga seria levada para São Paulo
Durante fiscalização no Aeroporto Internacional de Corumbá nesta sexta-feira, a Polícia Federal prendeu uma mulher de aproximadamente 36 anos que transportava 2,145 quilos de cocaína. Os policiais desconfiaram do nervosismo dela na sala de embarque e realizaram a abordagem.
Em entrevista, ela apresentou respostas desconexas e não soube explicar o motivo de ter vindo para Corumbá. Realizou-se uma fiscalização na bagagem quando foi encontrada na armação da mala a droga apreendida.
A suspeita e o material entorpecente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal local para as medidas legais cabíveis. A mulher reside no estado do Pará e a droga teria como destino a cidade de São Paulo (SP).
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