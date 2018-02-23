PF prende mulher com cocaína no Aeroporto Internacional de Corumbá

Durante fiscalização no Aeroporto Internacional de Corumbá nesta sexta-feira, a Polícia Federal prendeu uma mulher de aproximadamente 36 anos que transportava 2,145 quilos de cocaína. Os policiais desconfiaram do nervosismo dela na sala de embarque e realizaram a abordagem.

Em entrevista, ela apresentou respostas desconexas e não soube explicar o motivo de ter vindo para Corumbá. Realizou-se uma fiscalização na bagagem quando foi encontrada na armação da mala a droga apreendida.

A suspeita e o material entorpecente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal local para as medidas legais cabíveis. A mulher reside no estado do Pará e a droga teria como destino a cidade de São Paulo (SP).