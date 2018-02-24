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Violência

Homem mata irmão a facadas na frente da esposa depois de tarde de bebedeira

Após o crime, autor pediu desculpas a capitães

Renan Nucci

Publicado em 24/02/2018 às 08:21

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Silisberto Vilhalva, de 36 anos, foi assassinado a facadas pelo irmão Djacir Chamorro Nunes, de 22 anos,  na noite de ontem, em Caarapó. A ação foi flagrada pela esposa da vítima. Ela alegou que horas antes, os dois envolvidos passaram o dia bebendo. É possível que tenham se desentendido, motivando a desavença.

 

Conforme relatado pela esposa da vítima, os envolvidos se desentenderam depois de passarem o dia ingerindo bebidas alcoólicas juntos. Ela preparava o jantar quando flagrou o cunhado atacando Silisberto de forma cruel, segurando a cabeça dele enquanto o cortava.

Os fatos ocorreram na aldeia indígena Tey Kuê. Segundo o boletim de ocorrência, o tio de Silisberto acionou a Polícia Civil informando que o sobrinho estava morto, caído no chão. Chegando ao local, os policiais se depararam com o autor e acionaram a Força Nacional de Segurança.

Djacir se desculpou aos capitães da aldeia e disse que agiu sozinho. Em razão de estar ferido, foi encaminhado para uma unidade de saúde, mediante escolta policial. A suspeita é de que tenha entrado em luta corporal com o irmão.

Mulher identificada como Aranice, esposa de Silisberto, disse que já havia sido casada outras duas vezes e que teve dois maridos mortos. Ela relatou que o marido e Djacir passaram o dia bebendo perto de um buraco em que tinham cavado.

À noite, enquanto fritava carne, ouviu barulho de briga e, ao sair para verificar, encontrou Silisberto sendo esfaqueado até à morte. Assustada, saiu correndo pela região e pediu socorro em uma igreja, ao sobrinho da vítima. Quando retornou, o homem já estava morto. O caso foi registrado como homicídio simples.

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