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Tráfico

Homem receberia R$ 5 mil para levar 670 quilos de maconha

Autor foi preso na noite de ontem

Renan Nucci

Publicado em 24/02/2018 às 08:44

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Marcelo Augusto Gonçalves dos Santos foi preso pela Polícia Militar Rodoviária por volta das 23h50 de ontem, por tráfico de drogas. Ele transportava 670 quilos de maconha em uma BMW roubada, pela  BR-163. A carga seria entregue em Rio Brilhante. Pelo serviço, seria recompensado em R$ 5 mil.

Segundo nota divulgada pela PM, durante fiscalização na BR, nas imediações da rotatória de acesso à MS-376, os policiais desconfiaram de um veículo BMW X1 que subitamente fez manobra evasiva ao perceber a aproximação da viatura. Desconfiados, os policiais foram na direção do automóvel e fizeram abordagem, encontrando 838 tabletes da droga.

Questionado, o homem disse que pegou a BMW já preparada em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, com a missão de deixar em um posto de combustíveis no município de Rio Brilhante, de onde a maconha seria redistribuída. Em checagem ao sistema, os policiais constataram que a BMW tinha registro de roubo no município de Bandeirantes, no Paraná.

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