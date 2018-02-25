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Nova Andradina

Homem é preso ao ser flagrado andando sem roupas na via pública

Indivíduo ameaçou vizinho com faca, depois de receber reclamação

Aline de Oliveira Silva - DRT 044/MS

Publicado em 25/02/2018 às 11:00

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Um homem de 50 anos foi preso ontem à noite (24), em Nova Andradina, ao ser flagrado caminhando nu no bairro São Vicente de Paulo.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência verificaram que o indivíduo apresentava sinais de embriaguez e tinha mandado de prisão aberto na justiça.

Conforme apuração do site Nova News, os militares foram acionados por populares que avisaram sobre a situação e ao alertarem o homem, o mesmo teria ameaçado os moradores do bairro.

Após ser repreendido pelo cidadão, O.S.O. teria entrado em casa, vestido uma cueca e se apoderado de uma faca com cerca de 20 centímetros de lâmina, proferindo ameaças ao vizinho que havia chamado sua atenção.

Efetuada a prisão, o homem foi encaminhado para 1ª Delegacia de Polícia de Nova Andradina, porém, não foi revelado de que se trata o mandado de prisão. Ele responderá por ato obsceno, ameaça de morte e embriaguez.

*Com informações do Nova News

 

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