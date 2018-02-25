Pescador profissional flagrado pela PMA em Naviraí é foragido da justiça

Naviraí
Homem responde por diversos crimes, entre eles homicídio e pesca predatória
Uma fiscalização realizada no distrito de Porto Caiuá, em Naviraí levou Policiais Militares Ambientais e prenderem um foragido da justiça.
O Homem conhecido como “Paulão” ficou nervoso com a abordagem, e, após checagem ao sistema a equipe foi informada de que o infrator teria várias passagens criminais por violência doméstica, lesão corporal e pesca predatória no Estado e era foragido da justiça na comarca de Campo Grande por homicídio.
O criminoso recebeu voz de prisão e foi recolhido ontem (24) à delegacia de Polícia Civil de Naviraí e posto à disposição da justiça.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS