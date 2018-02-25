Pescador profissional flagrado pela PMA em Naviraí é foragido da justiça

Uma fiscalização realizada no distrito de Porto Caiuá, em Naviraí levou Policiais Militares Ambientais e prenderem um foragido da justiça.

O Homem conhecido como “Paulão” ficou nervoso com a abordagem, e, após checagem ao sistema a equipe foi informada de que o infrator teria várias passagens criminais por violência doméstica, lesão corporal e pesca predatória no Estado e era foragido da justiça na comarca de Campo Grande por homicídio.

O criminoso recebeu voz de prisão e foi recolhido ontem (24) à delegacia de Polícia Civil de Naviraí e posto à disposição da justiça.