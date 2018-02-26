Homem flagra esposa com amante e mata o rival

A Polícia Civil de Nova Alvorada da Sul atendeu uma ocorrência de crime passional acontecido no bairro Vacilio Dias, no município.

O autor do crime alega que estava trabalhando e ao chegar em casa antes do horário usual flagrou a esposa e o amante deitados na cama.

Conforme apurado pela reportagem do Alvorada Informa, o morador apoderou-se de um pedaço de madeira e golpeou o oponente que morreu no local. Logo depois do crime, o esposo fugiu e está foragido.

Ele teria afirmado à mulher que só não a matou em consideração aos filhos do casal.

*Com informações do site Alvorada Informa