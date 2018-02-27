Avião cai em fazenda e mata piloto que viajava sozinho

Tragédia
Vítima teria relatado problemas durante voo
Queda de avião matou piloto na manhã desta terça-feira, em área de difícil acesso na fazenda São José Alvorada, em Brasilândia. A vítima foi identificada como o fazendeiro Danilo Carromeu Domingues, que viaja sozinho na aeronave.
Ele havia saído de Presidente Prudente (SP), com destino ao município de Rio Verde. Conforme apurado, durante o percurso teria relatado problemas na aeronave. A Polícia Civil investiga o caso. A vítima era conhecida em Aquidauana e frequentava o município.
Tragédia em MS
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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