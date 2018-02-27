Caminhão com madeira reflorestada tomba e mata motorista na BR-163

Trânsito
Acidente aconteceu nesta manhã, na região do Distrito de Vila Vargas
Motorista identificado como José Adelmo da Silva, de 58 anos, morreu em acidente de trânsito ocorrido na manhã desta terça-feira, na BR-163, em Dourados. A vítima conduzia um caminhão com madeira reflorestada que tombou próximo ao trevo de acesso ao Distrito de Vila Vargas.
Segundo o site Dourados News, ele teria perdido o controle da direção, resultando no acidente. Socorristas da CCR MS Via, concessionária responsável pelo atendimento na BR, estiveram no local, mas a vítima já estava morta dentro da cabine. A carga se espalhou pela via.
Tragédia em MS
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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