Caminhão com madeira reflorestada tomba e mata motorista na BR-163

Motorista identificado como José Adelmo da Silva, de 58 anos, morreu em acidente de trânsito ocorrido na manhã desta terça-feira, na BR-163, em Dourados. A vítima conduzia um caminhão com madeira reflorestada que tombou próximo ao trevo de acesso ao Distrito de Vila Vargas.

Segundo o site Dourados News, ele teria perdido o controle da direção, resultando no acidente. Socorristas da CCR MS Via, concessionária responsável pelo atendimento na BR, estiveram no local, mas a vítima já estava morta dentro da cabine. A carga se espalhou pela via.