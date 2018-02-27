Motorista é flagrado com drogas e munições com destino ao Rio de Janeiro

Um homem de 60 anos, conduzindo um caminhão tanque VW/24.280 foi flagrado em fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na cidade de Três Lagoas, na BR-262, km23 com cerca de seis toneladas de maconha e 3.500 munições calibre 762 camufladas no veículo.

Durante a abordagem, realizada no dia 25 de fevereiro, o indivíduo demonstrou bastante nervosismo e o caminhão tinha placa de Joinville (SC), no entanto, os policiais desconfiaram da autenticidade da documentação do veículo.

No compartimento de carga foi encontrado o entorpecente, munições e 42 frascos de lança perfume.

Questionado sobre o destino da carga, o motorista informou que o caminhão foi carregado de Dourados/MS e seguiria para o Rio de Janeiro/RJ. Diante da situação, os policiais encaminharam motorista e veículo para a Polícia Federal em Três Lagoas/MS.