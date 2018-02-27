Rotai tira de circulação dois foragidos da justiça em Anastácio

Ontem (26), a equipe da Rondas Ostensivas Táticas do Interior (Rotai) do 7º Batalhão da Polícia Militar, de Aquidauana, capturou mais dois foragidos da justiça em Anastácio, graças às abordagens de rotina e a atenção aos comportamentos das pessoas nas ruas.

O primeiro foragido foi flagrado por volta das 12 horas, no Bairro Assuí, após a equipe perceber uma atitude suspeita do homem de 28 anos de idade em uma conveniência de bebidas.

Após abordagem, seu nome foi consultado no Sistema de Checagens da Segurança Pública, sendo constatado uma determinação judicial para que fosse preso, assim que encontrado (Mandado de Prisão).

Já o segundo foi capturado depois da equipe Rotai receber da “Agência Local de Inteligência – ALI” (Serviço Reservado), a informação de que um homem de 36 anos de idade possuía em seu desfavor um “Mandado de Prisão” a ser cumprido. Encontrado no Centro da cidade por volta das 17 horas, foi preso imediatamente.