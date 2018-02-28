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Aquidauana

Faxineira há 3 anos, mulher pedia para pessoas saírem do quarto e em seguida cometia os furtos

Funcionária do Hospital Municipal praticava crimes em série, contra colegas e pacientes

Renan Nucci

Publicado em 28/02/2018 às 15:09

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Apontada como responsável por série de furtos registrados desde o ano passado no Hospital Municipal de Aquidauana, faxineira de 40 anos trabalhava há três anos no local, e atacava não apenas pacientes e visitas, mas também colegas. Para legitimar o crime sem ser notada, falava para as pessoas desocuparem salas e quartos por alguns instantes, com a desculpa de que isso facilitaria a limpeza no local.

O caso foi descoberto pelo Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas (Niic) da Polícia Civil, depois que um morador de Dois Irmãos do Buriti teve R$ 1.500 furtados e descobriu que o pai teve o cartão de banco levado, bem como R$ 1.300 sacados. Por meio de imagens das câmeras de segurança do banco a autora foi identificada. Na casa dela, em Anastácio, havia uma bolsa repleta de documentos e cartões tomados.

De acordo com o Niic, ela cometia os furtos de forma reiterada e muitas das vítimas nem sabiam e outras nem haviam registrado boletim de ocorrência. Ela usava a confiança obtida para enganar as pessoas e furtá-las. Normalmente, ao chegar no local para fazer a limpeza, pedia para que todos saíssem. Sem imaginar o que iria acontecer, as vítimas a atendiam e inocentemente, deixavam objetos pessoais.

O prejuízo era descoberto só depois. Ainda de acordo com a polícia, a autora era tão dissimulada que, mesmo depois de ser descoberta, tentou fazer novo saque usando cartão de outra vítima. De acordo com a Polícia Civil, ela responde pelo crime de furto qualificado, mas não fica presa em razão de não estar em situação de flagrante. As autoridades pedem a todas as pessoas que foram alvos de furto no hospital, que a denunciem.
 

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