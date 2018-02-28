Homem desaparecido é socorrido pela PMA em árvore

Durante auxílio às famílias atingidas pela enchente em Miranda, a Polícia Militar Ambiental (PMA) resgatou nesta madrugada um homem que estava desaparecido. A vítima, identificada como Aparecido, estava em uma árvore na estrada alagada perto do Bairro Morada Pantanal.

Conforme apurado, os policiais foram acionados pela central da PM ontem (27) às 23h10, informando que pessoas em embarcações estavam a procura do homem e não conseguiam encontrá-lo. No local, testemunhas relataram que o homem tinha problemas mentais, foi na direção da estrada e não voltou.

Os policiais colocaram o barco no rumo em que o desaparecido poderia estar e cerca de uma hora depois, o encontraram agarrado a uma árvore. A vítima informou que fugia dos irmãos para o local quando fora arrastada pela correnteza e salvou-se devido à árvore. O homem foi levado ao hospital e passa bem. A Polícia Civil apurará se é verdadeira a informação de que ele era perseguido, visto que tem problemas mentais.



