Menor é flagrado dirigindo veículo próximo a escola em Nioaque

Direção Perigosa
Adolescente estava acompanhado da mãe que autorizou a condução do veículo
Um jovem menor de idade foi flagrado conduzindo um veículo Ford Fiesta, parando em local proibido em via pública, na cidade de Nioaque. Os policiais militares do 4º pelotão realizaram abordagem e identificaram que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estava acompanhado da mãe.
Questionada pelos militares, a genitora alegou que mora há pouco tempo no município e pelo fato do trânsito ser tranquilo, não achou que a direção feita pelo filho pudesse causar risco. Os dois estavam próximos de uma escola estadual, por volta das 13h10.
Diante dos fatos, ambos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde os policiais realizaram os procedimentos de trânsito (notificações e remoção do veículo).
A proprietária do veículo cometeu infração por permitir que uma pessoa não habilitada conduzisse o veículo, violando o artigo 164, do Código de Trânsito Brasileiro. A pena pode variar de cassação da CNH da mãe, multa até detenção de seis meses a um ano.
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