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Direção Perigosa

Menor é flagrado dirigindo veículo próximo a escola em Nioaque

Adolescente estava acompanhado da mãe que autorizou a condução do veículo

Schimene Duque Weber

Publicado em 28/02/2018 às 07:20

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Um jovem menor de idade foi flagrado conduzindo um veículo Ford Fiesta, parando em local proibido em via pública, na cidade de Nioaque. Os policiais militares do 4º pelotão realizaram abordagem e identificaram que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estava acompanhado da mãe.

Questionada pelos militares, a genitora alegou que mora há pouco tempo no município e pelo fato do trânsito ser tranquilo, não achou que a direção feita pelo filho pudesse causar risco. Os dois estavam próximos de uma escola estadual, por volta das 13h10.

Diante dos fatos, ambos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde os policiais realizaram os procedimentos de trânsito (notificações e remoção do veículo).

A proprietária do veículo cometeu infração por permitir que uma pessoa não habilitada conduzisse o veículo, violando o artigo 164, do Código de Trânsito Brasileiro. A pena pode variar de cassação da CNH da mãe, multa até detenção de seis meses a um ano.

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