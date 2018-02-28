Servidora de hospital que furtava pacientes é identificada pela Polícia Civil



Identificada pelo Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas, da Polícia Civil de Aquidauana (NIIC), a funcionária do Hospital Regional que furtou um paciente internado e o filho que foi até o local acompanhar o pai. Os dois são moradores em Dois Irmãos do Buriti e o caso foi esclarecido por meio da câmera de segurança da instituição bancária, que identificou a mulher realizando saques na conta do idoso nos dias 9 e 10 de fevereiro.

Segundo o filho da vítima, ele acompanhou o pai, que estava internado, no dia 9 e levava na carteira R$ 1,500 para pagar uma conta, a qual deixou sobre um móvel próximo a cama. Quando saiu do hospital e foi utilizar o dinheiro verificou que havia sumido e informou os funcionários do hospital, que orientaram procurar a polícia para registro de queixa.

Em razão de precisar acompanhar o retorno do pai até a cidade de origem a primeira vítima (filho) não realizou o boletim de ocorrência e ao chegar em casa com o idoso, precisou realizar saque na conta. Nova surpresa, pois, o cartão da segunda vítima (pai) havia sumido e ao irem até o banco foi identificado que todo dinheiro da conta foi sacado nos dias 9 e 10 de fevereiro.

Um boletim de ocorrência foi aberto em Dois Irmãos do Buriti e encaminhado para Aquidauana quando a equipe do NIIC assumiu as investigações. Foi confirmado então o saque na conta do paciente de Dois Irmãos e ao acompanharem a servidora até o domicilio encontraram vários cartões bancários, documentos de identidade e CPF.

Inclusive foi identificado outro caso com, por meio do um extrato de conta de mais uma vítima, moradora em Três Lagoas. A servidora foi consultar o saldo e trouxe o comprovante na bolsa e agora os policiais civis estão identificando os proprietários dos documentos para saber se houve mais saques indevidos.

A funcionária responderá processo por furto qualificado com abuso de confiança, visto que será aberto um inquérito para cada vítima que confirmar furto e subtração de dinheiro. Como não foi realizado flagrante do delito a autora não permanecerá presa.