Ação criminosa durante a madrugada assusta moradores na Vila Pinheiro

Uma ação criminosa ocorrida na madrugada desta quinta-feira (1º), na Rua Felipe Orro, na Vila Pinheiro, assustou os moradores da residência.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado por um jovem de 22 anos, ele estava em casa, dormindo, acompanhado de sua esposa, quando esta acordou e viu um indivíduo em pé ao lado da cama. Assustada, ela teria gritado, espantando o autor.

Segundo os relatos, ele era alto, branco e magro. A vítima também disse que o homem estava trajando uma camisa verde, bermuda bege e boné vermelho.

O comunicante ainda explicou aos policiais que deixou a porta destrancada, além da residência não ser murada, o que teria facilitado a entrada do individuo no local.

A Polícia Civil do município segue investigando o caso.