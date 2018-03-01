Ação criminosa durante a madrugada assusta moradores na Vila Pinheiro

Policial
Caso aconteceu por volta de 2h da madrugada desta quinta-feira (1º)
Uma ação criminosa ocorrida na madrugada desta quinta-feira (1º), na Rua Felipe Orro, na Vila Pinheiro, assustou os moradores da residência.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado por um jovem de 22 anos, ele estava em casa, dormindo, acompanhado de sua esposa, quando esta acordou e viu um indivíduo em pé ao lado da cama. Assustada, ela teria gritado, espantando o autor.
Segundo os relatos, ele era alto, branco e magro. A vítima também disse que o homem estava trajando uma camisa verde, bermuda bege e boné vermelho.
O comunicante ainda explicou aos policiais que deixou a porta destrancada, além da residência não ser murada, o que teria facilitado a entrada do individuo no local.
A Polícia Civil do município segue investigando o caso.
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