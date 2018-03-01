Cadeirante é flagrado com cocaína em veículo adaptado

Três Lagoas
Homem de 37 anos viajava com acompanhante que alegou não saber que a droga era transportada
Um cadeirante de 37 anos foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal, transportando quase 2,5 kg de cocaína em veículo adaptado. Ele estava acompanhado de mulher de 21 anos e foram parados na base da PRF em Três Lagoas, na tarde d quarta-feira (28). Segundo o motorista, a droga tinha como destino o estado da Bahia.
Segundo os federais, a droga estava acondicionada no tanque de combustível do carro - que tem placas de Itororó (BA) e identificação de deficiente físico - separada em quatro tabletes, totalizando 2,470 kg.
O entorpecente foi descoberto após o casal entrar em contradição sobre os motivos da viagem. Ambos se mostraram muito nervosos com a abordagem policial.
O cadeirante afirmou que foi abordado por um homem em um shopping no Paraguai, que lhe ofereceu R$5.000 para levar a substância até a cidade de Vitória da Conquista (BA). A mulher disse não saber do entorpecente e que fora apenas fazer compras no país vizinho.
Eles foram presos em flagrante e encaminhados para a Polícia Federal em Três Lagoas, juntamente com o veículo e a droga.
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