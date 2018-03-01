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Três Lagoas

Cadeirante é flagrado com cocaína em veículo adaptado

Homem de 37 anos viajava com acompanhante que alegou não saber que a droga era transportada

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 01/03/2018 às 13:16

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Um cadeirante de 37 anos foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal, transportando quase 2,5 kg de cocaína em veículo adaptado. Ele estava acompanhado de mulher de 21 anos e foram parados na base da PRF em Três Lagoas, na tarde d quarta-feira (28). Segundo o motorista, a droga tinha como destino o estado da Bahia.

Segundo os federais, a droga estava acondicionada no tanque de combustível do carro - que tem placas de Itororó (BA) e identificação de deficiente físico - separada em quatro tabletes, totalizando 2,470 kg.

O entorpecente foi descoberto após o casal entrar em contradição sobre os motivos da viagem. Ambos se mostraram muito nervosos com a abordagem policial.

O cadeirante afirmou que foi abordado por um homem em um shopping no Paraguai, que lhe ofereceu R$5.000 para levar a substância até a cidade de Vitória da Conquista (BA). A mulher disse não saber do entorpecente e que fora apenas fazer compras no país vizinho.

Eles foram presos em flagrante e encaminhados para a Polícia Federal em Três Lagoas, juntamente com o veículo e a droga.

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