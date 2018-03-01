Inconformado com separação homem ateia fogo na casa da ex em Itaquirai

Incendiário
Autor aproveitou que vítima estava fora da moradia localizada no bairro Jardim Primavera
O departamento de Polícia de Itaquirai registrou uma ocorrência, na qual a vítima M.R.C, 41 anos informou que o ex-companheiro, E.B.S, 22 anos aproveitou o momento em que estava fora da residência, localizada no bairro Jardim Primavera e ateou fogo na moradia.
Ela informou a equipe que estavam separados há seis meses, mas, o homem não se conformava com a situação e aproveitando que a mulher passou a noite no hospital acompanhando a filha que estava internada (28 de fevereiro), o autor teria ido até a residência e provocado o fogo.
Ao chegar hoje (1º), por volta das 7h30 encontrou a casa parcialmente queimada e os vizinhos confirmaram ter visto o ex-companheiro entrando na residência.
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