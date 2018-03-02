Ação conjunta apreende quase uma tonelada de maconha em Dourados

Tráfico
Entorpecente estava em dois pontos comerciais pronto para ser transportado
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e PF (Polícia Federal) fizeram ontem (01/03) a apreensão de quase uma tonelada de maconha pronta para ser carregada e escondida em fundos falsos de dois caminhões para ser transportada.
A droga estava em dois pontos comerciais de Dourados. No total eram 844 quilos de maconha.
Nos locais, as equipes policiais encontraram 11 pessoas suspeitas. Todas foram detidas, sendo que quatro ficaram presas, e autuadas por tráfico de drogas.
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