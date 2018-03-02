Dupla de motociclistas mata jovem, bate moto e escapa a pé da polícia

Um crime registrado no bairro Jardim Universitário, em Dourados, surpreendeu pela audácia dos autores. Dois homens mataram um jovem de 22 anos em frente a uma distribuidora de bebidas, fugiram em uma motocicleta Lander e colidiram em outro veículo, fugindo em seguida a pé.

Segundo informações do site Dourados Agora, o homicídio ocorreu na quarta-feira (28) por volta das 22h50 quando a vítima estava em companhia de amigos. Os dois homens que ocupavam uma motocicleta se aproximaram, o carona desceu e fez dois disparos que foram fatais.

A Polícia Militar apreendeu a moto, que foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Dourados, já que poderá ser identificada quem é o proprietário.

Socorristas do 2º Grupamento de Bombeiros de Dourados e da Equipe Alfa do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentaram reanimar o rapaz, que não resistiu aos ferimentos nas costas e morreu a caminho do Hospital da Vida.

O corpo da vítima, que era mecânico de motos, foi encaminhado para exame de necropsia.