Grupo invade fazenda e abate vaca de seis anos prenha, em Anastácio

Homem de 80 anos gerente de fazenda localizada entre a Colônia Pulador e o Assentamento São Manoel, na zona rural de Anastácio, procuraram a Polícia Civil para denunciar furto de gado. Uma vaca nelore de seis anos e que estava prenha foi abatida por ladrões. No pasto restaram apenas as víscera do animal e o feto.

A vítima disse que costuma fazer vistoria de rotina na propriedade e que, na tarde de ontem, enquanto reunia o gado para contagem, percebeu que o local havia sido invadido por desconhecidos por uma cerca perto da estrada Monjolinho. Por lá, ele encontrou apenas os restos da vaca abatida.

Ele informou que a proprietária da fazenda mora em Mogi Mirim (SP) e que ele é responsável pela administração, no entanto, não soube apontar nenhum suspeito do crime, identificado pela polícia como abigeato. No pasto foi encontrada uma faca que pode ter sido usada no abate.

