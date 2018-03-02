Homem tem fratura exposta em acidente durante carreata de igreja

Bairro Alto
Vítima estava em moto que bateu na lateral de automóvel Honda Civic
Acidente ocorrido no final da tarde desta sexta-feira, em Aquidauana, terminou com um homem de 47 anos com fratura exposta na perna direita. A vítima estava em uma moto modelo Biz que bateu na lateral de carro Honda Civic durante carreata de uma igreja no Bairro Alto.
Conforme apurado, a vítima acompanhava a carreata que seguia pela Avenida Pantaneta, com escolta da Polícia Militar, quando no cruzamento com a Rua 15 de Agosto, houve a colisão com o Civic.
O motorista do automóvel alega que a carreata teria parado para que ele cruzasse a via. Porém, o motociclista alega o contrário. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com a fratura, reclamando de dores no quadril e no braço, sendo encaminhada ao pronto-socorro.
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