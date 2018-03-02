Homem tem fratura exposta em acidente durante carreata de igreja

Acidente ocorrido no final da tarde desta sexta-feira, em Aquidauana, terminou com um homem de 47 anos com fratura exposta na perna direita. A vítima estava em uma moto modelo Biz que bateu na lateral de carro Honda Civic durante carreata de uma igreja no Bairro Alto.

Conforme apurado, a vítima acompanhava a carreata que seguia pela Avenida Pantaneta, com escolta da Polícia Militar, quando no cruzamento com a Rua 15 de Agosto, houve a colisão com o Civic.

O motorista do automóvel alega que a carreata teria parado para que ele cruzasse a via. Porém, o motociclista alega o contrário. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com a fratura, reclamando de dores no quadril e no braço, sendo encaminhada ao pronto-socorro.