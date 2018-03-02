Menina de três anos é estuprada em aldeia indígena de Miranda

A Polícia Civil de Miranda investiga estupro de vulnerável cometido contra uma menina de três anos, na aldeia indígena La Lima. O caso veio à tona na tarde de ontem, depois que a vítima reclamou de dores nas partes íntimas ao ser levada no banheiro pelos pais.

Conforme relatado, a menina havia saído para ir na casa dos avós, que fica ao lado de sua residência, quando teria sido abordada pelo autor e violentada. Mais tarde, ao ser levada no banheiro pelos pais, reclamou de dor e acabou relatando os fatos e apontando o autor.

O suspeito foi identificado, mas não foi preso. Não há informações se ele tem laços familiares com a vítima. A criança foi encaminhada para o Hospital Municipal, onde o Conselho Tutelar foi acionado. Porém, não foi submetida a exame porque no médico do plantão não era ginecologista e declinou competência para atendê-la.