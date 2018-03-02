Motorista com carga de cigarros tenta subornar policiais e termina preso

Bataguassu
Durante vistoria, policiais identificaram que o produto não tinha sido carrego no veículo
A Polícia Militar de Bataguassu prendeu em flagrante, um homem de 27 anos, por crime e corrupção ativa.
O autor foi até o quartel da 2ª Cia do município e solicitou a presença de um oficial da unidade e ao ser atendido por um tenente que realizava o serviço administrativo ofereceu dinheiro para que ‘facilitasse’ a passagem de um caminhão carregado com cigarros oriundos do Paraguai.
Segundo informações do site Nova News, o caso aconteceu na quinta-feira (1º), por volta das 11h. Ao término da proposta, o oficial deu voz de prisão ao autor e uma equipe realizou vistoria no veículo, porém nada foi encontrado no veículo.
Ainda assim, o homem foi entregue na Delegacia de Polícia de Bataguassu.
*Com informações do Nova News
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