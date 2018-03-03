Infrator furta motocicleta de jovem na Cidade Nova

Furto
Caso aconteceu durante a madrugada deste sábado (03)
Um jovem de 23 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para denunciar um furto ocorrido em sua casa, na Rua Toro Nakaiama, na Cidade Nova, durante a madrugada deste sábado (03).
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima esclareceu que há aproximadamente 15 dias negociou a compra de uma motocicleta Honda Biz com uma mulher, mas ainda não estava utilizando a mesma pelo motivo de não ter feito a quitação do saldo de atrasos relacionados à documentação do veículo, bem como a transferência para o seu nome.
Ele ainda informou que mantinha a moto estacionado em uma varanda na frente de casa, mas, quando acordou, notou que o veículo não estava mais lá, assim como o portão da frente da residência estava danificado, pois fora sacado do muro pelas dobradiças, que eram chumbadas ao concreto.
A Polícia Civil do município segue investigando o caso.
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